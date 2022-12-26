В Казани маленьких пациентов ДРКБ через окна поздравили «летающие» Дед Мороз и Снегурочка

В преддверии Нового года и накануне Дня спасателя татарстанские студенты-спасатели ВСКС совместно с благотворительным фондом «Город добрых людей» провели акцию «Новогодний десант». Они необычным способом поздравили с наступающим самым долгожданным праздником юных пациентов Центра детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ. Детей посетили Дед Мороз, Снегурочка и символ 2023 года – кролик. Сказочные герои спускались с крыши на тросе и по пути делились поздравлениями с детьми через окна больничных палат.

О целях предновогодней акции рассказала руководитель татарстанского регионального отделения ВСКС Алена Афонина. По ее словам, важнее всего передать детям атмосферу праздника и порадовать их.

«Любой ребенок нуждается в каком-то волшебстве, чуде, а Новый год – это любимый всеми праздник детства. Мы решили приобщиться к нему и подарить детям побольше положительных эмоций. Сейчас они особенно в этом нуждаются», – сообщила Афонина.



Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Во время подготовки героев к спуску, корреспонденту «Татар-информа» удалось пообщаться с Дедом Морозом, которого сыграл студент-спасатель из Всероссийского Студенческого Корпуса Спасателей Артем Кузнецов. Он рассказал, почему решил принять участие в поздравлении.

«Я сам решил поздравлять детей, просто захотелось, особой причины нет. Мне хочется подарить им новогоднее настроение, добавить в их жизнь чуточку волшебства и поздравить с Новым годом», – поделился Артем.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Студенты-спасатели в роли сказочных героев по страховочным тросам спускались с крыши здания ДРКБ. Они делали остановки на каждом этаже и через стекло общались с юными пациентами. Дети с радостью общались с любимыми героями, пели им песни и передавали привет.

Студентка Рузеля Шарапова, которая сегодня исполнила роль Снегурочки, поделилась эмоциями после экстремального поздравления. Она отметила, что это ее первый спуск и, если выпадет возможность поздравить детей в следующем году, то она сделает это снова.

«Сейчас чувствую себя отлично, хочется радовать детей, чтобы они и дальше верили в чудеса. Мы немного успели с ними пообщаться через стекло, использовали жесты. До этого я не спускалась с зданий, это мой первый опыт», –рассказала Рузеля.

После того, как любимые детскому сердцу персонажи спустились и сняли альпинистское снаряжение, они отправились по этажам ДРКБ, чтобы вручить подарки лично. Дед Мороз, Снегурочка и Кролик обошли 3 этажа. Они слушали, как дети рассказывали им стихи и свои заветные желания, а также пели с ними песни. Сегодня больше 60 юных пациентов получили сладкие подарки.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На прощание дети вместе с Дедушкой, его внучкой и символом года сделали совместное фото на память.