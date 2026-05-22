В Казани лжезастройщики пойдут под суд за хищение 112 млн рублей

Дело о хищениях свыше 112 млн рублей направлено в Вахитовский райсуд Казани. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана. В качестве обвиняемых по делу о мошенничестве и отмывании денег проходят трое местных жителей.

По версии следствия, один из обвиняемых, зная о госпрограмме субсидирования ипотечных кредитов, организовал ООО «АльфаСтройКапитал». В период с июля 2022 года по февраль 2024-го злоумышленники заключали договоры подряда с клиентами, сообщая им ложную информацию о 10-летнем опыте работы фирмы. Под предлогом строительства коттеджей обвиняемые похитили у 39 жителей республики более 112 млн рублей. На эти деньги аферисты купили земельные участки, оформив их на третьих лиц, а также автомобили премиум-класса.

Правоохранители наложили арест на имущество обвиняемых – на сумму свыше 100 млн рублей. Сами фигуранты добровольно возместили ущерб на 4,3 млн рублей.