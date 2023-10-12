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Руc Тат
Происшествия 12 октября 2023 10:21

В Казани любитель тонировки снова попался автоинспекторам и получил штраф

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На дорогах Казани автоинспекторы остановили тонированный автомобиль Chevrolet под управлением 23-летнего водителя. Светопропускание передних боковых стекол и лобового стекла не соответствовало требованиям и в отношении нарушителя был составлен административный материал.

Как выяснилось, ранее парень уже привлекался за аналогичное нарушение и ему было выдано требование о недопустимости дальнейшей эксплуатации автомобиля с затемненными стеклами. Однако данное требование автолюбитель проигнорировал.

В результате парня привлекли к административной ответственности за неповиновение законного требования сотрудника полиции.

По решению суда любителю тонировки назначили штраф, сообщают в городской Госавтоинспекции.

#штрафы за тонировку
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