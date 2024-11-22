Сегодня в Казани ловили водителей большегрузов, которые бросили машины на автобусной полосе.

Как сообщает Ассоциация АТП РТ, два большегруза поместили на штрафстоянку. Владельцам теперь предстоит заплатить штраф за то, что бросили машины на автобусной полосе, а также оплатить штрафстоянку и услуги эвакуатора.

Из-за припаркованных автомобилей на автобусной полосе увеличивается график движения общественного транспорта. В Казани более 10 улиц, где водители устроили для себя бесплатную стоянку в запрещенных местах.

Автомобили на автобусной полосе создают помехи для движения, увеличивают риск совершения ДТП с участием общественного транспорта.

Одна из проблемных улиц - это Глушко. Здесь оставляют большегрузы прямо под знаком «стоянка запрещена, работает эвакуатор».

Работа по наведению порядка на будет продолжаться.

Транспортный комитет города призывает автомобилистов не оставлять свои машины на автобусной полосе и соблюдать правила дорожного движения.