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Новости Татарстана и Казани
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В Казани логистическая компания оплатила штрафы, чтобы не лишиться фургона
Логистическая организация рассчиталась со штрафами за нарушения ПДД, чтобы не лишиться автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
На счету фирмы находились десятки неоплаченных штрафов на сумму более 70 тысяч рублей. Добровольно руководство фирмы их не оплачивало.
В итоге грузовой фургон, принадлежащий организации, был остановлен в Казани во время совместного рейда приставов и ГИБДД.
Водитель связался с дирекцией и рассказал о случившемся. В ближайшие часы логистическая компания погасила все долги, а водитель смог продолжить путь.
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