В Казани логистическая компания оплатила штрафы, чтобы не лишиться фургона

Логистическая организация рассчиталась со штрафами за нарушения ПДД, чтобы не лишиться автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

На счету фирмы находились десятки неоплаченных штрафов на сумму более 70 тысяч рублей. Добровольно руководство фирмы их не оплачивало.

В итоге грузовой фургон, принадлежащий организации, был остановлен в Казани во время совместного рейда приставов и ГИБДД.

Водитель связался с дирекцией и рассказал о случившемся. В ближайшие часы логистическая компания погасила все долги, а водитель смог продолжить путь.