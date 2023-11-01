В Казани лихач на Mercedes, устроивший погоню, получил пять суток ареста

В минувший понедельник на дорогах Казани лихач на Mercedes устроил погоню.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, в 10.37 напротив дома № 13 по улице Пушкина автоинспенкторы остановили Mercedes, который нарушил требование знака «Направление движения по полосе» и проехал прямо. После остановки водитель иномарки вновь начал движение, вопреки требованиям сотрудников. Таким образом водитель устроил гонки с автоинспекторами.

«В ходе преследования водитель автомобиля неоднократно нарушил требования ПДД, создавая угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения (совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, не предоставил преимущества в движении пешеходам, проехал на запрещающий сигнал светофора, двигался с превышением установленной скорости движения)», – пояснил командир полка ДПС Михаил Савин.

В 10.45 нарушителя задержали. Им оказался 23-летний водитель.

В отношении парня составили 13 административных материалов. Решением суда ему назначено 5 суток административного ареста.