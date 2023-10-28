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В Казани ликвидируют стихийную парковку в парке Победы
В парке Победы в Казани обнаружена стихийная парковка транспорта. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.
В исполкоме подчеркнули, что место размещения автомобилей не было согласовано с Дирекцией парков и скверов, а потому не является законным.
«Сейчас пытаются установить собственников автотранспортных средств и освободить территорию от автомобилей», — отметили в мэрии в ответ на жалобу жительницы города на парковку в парке, используемую для коммерческих целей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани появится еще несколько муниципальных парковок, в том числе по ул.Лукина.
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