В Казани ликвидируют АО «Станция скорой помощи»

В Казани ликвидируется АО «Станция скорой помощи» (БСМП). Распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов столицы РТ.

«Ликвидировать АО „БСМП“, расположенное по адресу: Республика Татарстан, Казань, ул.Татарстан, д.11, в срок до 31.07.2023», — говорится в тексте.

Назначена ликвидационная комиссия, председателем которой стал гендиректор АО «БМСП» Р.Р.Билялов.