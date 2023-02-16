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Здоровье 16 февраля 2023 10:17

В Казани ликвидируют АО «Станция скорой помощи»

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В Казани ликвидируется АО «Станция скорой помощи» (БСМП). Распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов столицы РТ.

«Ликвидировать АО „БСМП“, расположенное по адресу: Республика Татарстан, Казань, ул.Татарстан, д.11, в срок до 31.07.2023», — говорится в тексте.

Назначена ликвидационная комиссия, председателем которой стал гендиректор АО «БМСП» Р.Р.Билялов.

#БСМП
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