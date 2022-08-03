В Казани ликвидирован избирком

В Казани ликвидирована городская избирательная комиссия. Такое решение было принято на XV заседании Казгордумы.

Как сообщил председатель избиркома Фарит Гараев, учреждение ликвидировано из-за изменения федерального законодательства от 14 марта 2022 года, которое запретило муниципалитетам проводить выборы.

Полномочия городских избиркомов будут переданы территориальным или участковым комиссиям. Срок полномочий избирательной комиссии Казани истекает в 2022 году.

В Казани уже определен состав ликвидационной комиссии, порядок и сроки передачи документации. Депутаты единогласно поддержали предложенный проект.