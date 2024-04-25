В Казани летом пройдет 7-й книжный фестиваль – впервые его смогут посетить люди с ОВЗ

В Казани 8–9 июня пройдет 7-й по счету летний книжный фестиваль. Он пройдет в парке «Черное озеро», Национальной библиотеке РТ и ЦСК «Смена», сообщает пресс-служба мэрии города.

Книжная ярмарка проработает с 11:00 до 19:00 в парке «Черное озеро». В общей сложности там представят свыше 100 издательств. Также посетители смогут купить книги без наценок и лично обсудить их с представителями издательств.

Помимо этого, на фестивале гости встретятся с книжными авторами. Также впервые в этом году появятся доступная среда и инклюзивная программа, которая даст возможность увидеть фестиваль людям с ОВЗ. Отдельный блок с инклюзивной программой появится на сайте фестиваля.

Для маленьких чтецов на этот раз расширят программу. Кураторы проекта «Смена Дети» вместе с преподавателями, художниками и авторами детских иллюстрированных книг проведут серию образовательных событий, воркшопов, мастер-классов и творческих занятий.

Во второй раз в рамках фестиваля организуют профпрограмму «Книги меняют города». Для представителей книжной индустрии проведут серию дискуссий и мастер-классов. Чтобы участвовать в обсуждении, нужно оставить заявку по ссылке.

Подробную программу летнего книжного фестиваля опубликуют на сайте и в социальных сетях. Организаторы фестиваля: Центр современной культуры «Смена», Дирекция парков и скверов Казани, Национальная библиотека РТ при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».