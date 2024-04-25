Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани летом пройдет 7-й книжный фестиваль – впервые его смогут посетить люди с ОВЗ
В Казани 8–9 июня пройдет 7-й по счету летний книжный фестиваль. Он пройдет в парке «Черное озеро», Национальной библиотеке РТ и ЦСК «Смена», сообщает пресс-служба мэрии города.
Книжная ярмарка проработает с 11:00 до 19:00 в парке «Черное озеро». В общей сложности там представят свыше 100 издательств. Также посетители смогут купить книги без наценок и лично обсудить их с представителями издательств.
Помимо этого, на фестивале гости встретятся с книжными авторами. Также впервые в этом году появятся доступная среда и инклюзивная программа, которая даст возможность увидеть фестиваль людям с ОВЗ. Отдельный блок с инклюзивной программой появится на сайте фестиваля.
Для маленьких чтецов на этот раз расширят программу. Кураторы проекта «Смена Дети» вместе с преподавателями, художниками и авторами детских иллюстрированных книг проведут серию образовательных событий, воркшопов, мастер-классов и творческих занятий.
Во второй раз в рамках фестиваля организуют профпрограмму «Книги меняют города». Для представителей книжной индустрии проведут серию дискуссий и мастер-классов. Чтобы участвовать в обсуждении, нужно оставить заявку по ссылке.
Подробную программу летнего книжного фестиваля опубликуют на сайте и в социальных сетях. Организаторы фестиваля: Центр современной культуры «Смена», Дирекция парков и скверов Казани, Национальная библиотека РТ при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»