В Казани летом этого года будут открыты 5 пляжей

В Казани в 2022 году откроют пять пляжей и три места массового отдыха у воды. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Денис Мокеев.

Для отдыха в столице республики будет доступен пляж «Локомотив» на Волге в Вахитовском районе, пляж «Нижнее Заречье» на Казанке в Кировском районе, «Комсомольский» в Дербышках, а также пляжи озер Глубокое и Большое Лебяжье.

Кроме того, в городе откроются организованные места отдыха на Изумрудном озере в жилом массиве Юдино, на территории озера Малое Лебяжье, а также на берегу озера в парке Победы.

«В этих местах купаться запрещено. Спасательные посты там есть, но там не все работы выполняются в плане обследования дна или получения допуска со стороны Роспотребнадзора по качеству воды», – подчеркнул Мокеев.