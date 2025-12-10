В Казани лектор Общества «Знание» рассказал, как распознавать киберугрозы

На площадке «Дома Знаний» в Казани прошла просветительская лекция Российского общества «Знание», где для родителей и преподавателей выступил руководитель направления по детской онлайн безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.

Во время встречи «Как защитить себя в интернете. Инструкция для родителей и их детей» Сиденко рассказал, что цифровые привычки детей и взрослых во многом похожи, что делает общую осведомленность о киберугрозах особенно важной. При этом, по словам Сиденко, общее количество таких инцидентов, когда ребенок наталкивается на неподобающий контент, постепенно снижается.

Лектор подробно остановился на основных онлайн-угрозах. Так, 20% опрошенных родителей и 5% детей сталкивались со взломом аккаунта в соцсетях. Чаще всего это происходит при скачивании вредоносных программ или игр, а также при участии в фальшивых конкурсах, где нужно ввести данные личного кабинета. Основной угрозой сегодня являются шифровальщики, однако не менее опасны шпионское ПО, удаленный доступ к системам и утечки конфиденциальной информации, включая финансовые данные и коммерческую тайну.

Эксперт «Лаборатории Касперского» также подробно описал основные мошеннические приемы и выделил новые тенденции в методах работы злоумышленников, таких как фишинг с использованием OTP-ботов, когда мошенники с помощью телефонного звонка выманивают у жертвы одноразовые пароли.

«Для защиты своих данных необходимо проверять формат вложений перед открытием, всегда сообщать о фишинговых атаках специалистам, применять комплексные защитные решения, своевременно делать обновления операционной системы и приложений, а также уметь распознавать основные признаки фишинговых писем – эмоциональные и вовлекающие темы, ошибки в тексте, странные адреса отправителей и подозрительные ссылки», – резюмировал Андрей Сиденко.

В завершение он дал всем слушателям совет пользоваться лишь проверенными ресурсами, а также напомнил о важности использования надежных паролей, которые значительно усложняют работу злоумышленников.