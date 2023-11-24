В Казани легковушка вылетела на красный и врезалась в авто, его пассажирка в больнице

ДТП произошло сегодня утром.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 22-летняя девушка-водитель Renault Sandero, двигаясь по улице Вишневского, выехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась со встречным авто Skoda Fabia.

Стоит отметить, что во время маневра девушка едва не сбила пешеходов, которые переходили дорогу.

В результате столкновения пострадала 30-летняя пассажирка встречного автомобиля. С полученными травмами ее увезли в городскую больницу №7.