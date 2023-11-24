Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани легковушка вылетела на красный и врезалась в авто, его пассажирка в больнице
ДТП произошло сегодня утром.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 22-летняя девушка-водитель Renault Sandero, двигаясь по улице Вишневского, выехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась со встречным авто Skoda Fabia.
Стоит отметить, что во время маневра девушка едва не сбила пешеходов, которые переходили дорогу.
В результате столкновения пострадала 30-летняя пассажирка встречного автомобиля. С полученными травмами ее увезли в городскую больницу №7.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников