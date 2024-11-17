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В Казани легковушка столкнулась с грузовиком и снесла столб, пассажир в больнице
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В Казани легковушка Kia Sportage столкнулась с грузовиком и снесла столб.
ДТП произошло вчера утром на улице Бурхана Шахиди.
Водитель легковушки при повороте налево заранее не успел перестроиться на левую полосу и столкнулся с грузовиком MAH.
Как сообщает Госавтоинспекция Казани, пассажира легковушки госпитализировали.
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