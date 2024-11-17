В Казани легковушка столкнулась с грузовиком и снесла столб, пассажир в больнице

В Казани легковушка Kia Sportage столкнулась с грузовиком и снесла столб.

ДТП произошло вчера утром на улице Бурхана Шахиди.

Водитель легковушки при повороте налево заранее не успел перестроиться на левую полосу и столкнулся с грузовиком MAH.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, пассажира легковушки госпитализировали.