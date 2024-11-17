news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 17 ноября 2024 11:54

В Казани легковушка столкнулась с грузовиком и снесла столб, пассажир в больнице

Скопировать ссылку

В Казани легковушка Kia Sportage столкнулась с грузовиком и снесла столб.

ДТП произошло вчера утром на улице Бурхана Шахиди.

Водитель легковушки при повороте налево заранее не успел перестроиться на левую полосу и столкнулся с грузовиком MAH.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, пассажира легковушки госпитализировали.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100