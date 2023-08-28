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В Казани легковушка сбила женщину на остановке, пострадавшая госпитализирована
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Накануне в Казани легковой автомобиль KIA сбил 50-летнюю женщину, которая находилась на тротуаре около остановки «Колхозный рынок».
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло накануне в 16.30. 58-летняя женщина-водитель, следуя по улице Габдуллы Тукая, превысила скорость и совершила наезд на 50-летнюю женщину, которая находилась на тротуаре. После этого KIA врезалась в находящееся рядом здание.
В результате ДТП женщина получила травмы, ее увезли на скорой.
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