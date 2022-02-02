В Казани легковушка сбила во дворе ребенка, выбежавшего из-за машины на дорогу

Авария произошла сегодня в четыре часа вечера во дворе жилого дома на улице Салиха Батыева. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Фото: Госавтоинспекция Казани

«Водитель автомобиля Subaru, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 6-летнего мальчика, который выбежал из-за стоящего транспорта. Ребёнок был в сопровождении матери», – сообщила старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД Казани Эльмира Ахметшина.

В результате аварии ребёнок получил различные травмы, его доставили в больницу.