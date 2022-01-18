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Ру Тат
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Происшествия
18 января 2022  12:12
Полина Шевчук

В Казани легковушка сбила ребенка, который выскочил на дорогу из-за машины

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ДТП произошло сегодня в 7.40 напротив дома №27а по улице Шамиля Усманова, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

«Водитель Renault, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезда на 9-летнего школьника, который выбежал на дорогу из-за припаркованных у обочины машин», – рассказала агентству старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД  Казани Эльмира Ахметшина.

Ребенок направлялся в школу без сопровождения родителей.

Медики диагностировали у мальчика ушибы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

#сбил ребенка #наезд на ребенка #ГИБДД Казани
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