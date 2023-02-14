news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 14 февраля 2023 18:58

В Казани легковушка сбила мужчину, который переходил дорогу по зебре

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Казани легковой автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Об этом «Татар-Информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло сегодня вечером на улице Академика Глушко, напротив супермаркета «Спар».

По данным ведомства, 35-летний мужчина переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда на него совершила наезд легковушка, водитель которой совершал поворот.

У пострадавшего диагностировали травму плеча. Подробности аварии уточняются.

#дтп в казани #наезд на пешехода
autoscroll_news_right_240_400
news_bot_970_100

Главное