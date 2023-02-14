В Казани легковушка сбила мужчину, который переходил дорогу по зебре

В Казани легковой автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Об этом «Татар-Информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло сегодня вечером на улице Академика Глушко, напротив супермаркета «Спар».

По данным ведомства, 35-летний мужчина переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда на него совершила наезд легковушка, водитель которой совершал поворот.

У пострадавшего диагностировали травму плеча. Подробности аварии уточняются.