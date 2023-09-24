В Казани легковушка сбила 3-летнего ребенка

Сегодня в Казани произошло ДТП с участием несовершеннолетнего, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, инцидент произошел сегодня в районе двух часов дня. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ», следуя напротив дома № 14 по ул. Джаудата Файзи, превысил скорость и сбил 3-летнего ребенка, который находился без сопровождения взрослых.

В результате ДТП ребенок получил травмы, после осмотра медиков отпущен из медучреждения.