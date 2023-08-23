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Новости Татарстана и Казани
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В Казани легковушка сбила 25-летнюю девушку на самокате
Накануне в Казани 37-летний водитель Datsun сбил девушку на самокате, которая пересекала зебру на красный свет светофора, сообщают в городской Госавтоинспекции.
Как выяснилось, легковушка двигалась по улице Вишневского в направлении улицы Калинина. Водитель нарушил скорость и сбил 25-летнюю девушку на самокате. Оказалось, самокатчица пересекала зебру на запрещающий сигнал пешеходного светофора, при этом не спешилась.
В результате ДТП 25-летняя девушка получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.
Всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 66 ДТП, из которых 5 происшествий с пострадавшими.
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