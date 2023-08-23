В Казани легковушка сбила 25-летнюю девушку на самокате

Накануне в Казани 37-летний водитель Datsun сбил девушку на самокате, которая пересекала зебру на красный свет светофора, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, легковушка двигалась по улице Вишневского в направлении улицы Калинина. Водитель нарушил скорость и сбил 25-летнюю девушку на самокате. Оказалось, самокатчица пересекала зебру на запрещающий сигнал пешеходного светофора, при этом не спешилась.

В результате ДТП 25-летняя девушка получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 66 ДТП, из которых 5 происшествий с пострадавшими.