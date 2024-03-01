В Казани легковушка сбила 19-летнего велосипедиста

Накануне вечером в Казани водитель автомобиля Kia сбила 19-летнего велосипедиста. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Госавтоинспекция напоминает, что движение велосипедистов старше 14 лет допускается по правому краю проезжей части. При движении в темное время суток велосипедистам рекомендуется иметь при себе световозвращающие элементы.