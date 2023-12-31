В Казани внедорожник проигнорировал знак и влетел в иномарку, пострадала пассажирка

ДТП произошло накануне в районе семи часов вечера.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции,на улице Вишневского водитель Mitsubishi Pajero нарушил требование знака «Движение направо», проехал прямо и столкнулся с Geely.

В результате столкновения пострадала 55-летняя пассажирка автомобиля Geely. После осмотра медиков ее отпустили домой.

В отношении виновника аварии возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.