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В Казани внедорожник проигнорировал знак и влетел в иномарку, пострадала пассажирка
ДТП произошло накануне в районе семи часов вечера.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции,на улице Вишневского водитель Mitsubishi Pajero нарушил требование знака «Движение направо», проехал прямо и столкнулся с Geely.
В результате столкновения пострадала 55-летняя пассажирка автомобиля Geely. После осмотра медиков ее отпустили домой.
В отношении виновника аварии возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.
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