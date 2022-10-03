В Казани легковушка попала под локомотив, пытаясь проскочить перед ним

Инцидент произошел 29 сентября около станций Восстания – Дербышки. По предварительным данным, «Волга», пытаясь проскочить на ж/д переезде, столкнулась с электровозом. Автомобиль отбросило за железнодорожные пути.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В автомобиле было два человека – оба не пострадали. Татарская транспортная прокуратура начала проверку случившегося, выясняются все обстоятельства. На место выезжал Татарский транспортный прокурор, а также следователи Казанской транспортной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.