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Ру Тат
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Происшествия
3 октября 2022  09:55
Павел Климчак

В Казани легковушка попала под локомотив, пытаясь проскочить перед ним

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Инцидент произошел 29 сентября около станций Восстания – Дербышки. По предварительным данным, «Волга», пытаясь проскочить на ж/д переезде, столкнулась с электровозом. Автомобиль отбросило за железнодорожные пути.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В автомобиле было два человека – оба не пострадали. Татарская транспортная прокуратура начала проверку случившегося, выясняются все обстоятельства. На место выезжал Татарский транспортный прокурор, а также следователи Казанской транспортной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

 

#ДТП #транспортная прокуратура
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