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Происшествия 10 февраля 2025 15:48

В Казани легковушка перевернулась на крышу после ДТП, водитель получил травмы

Накануне вечером в Казани на улице Гвардейская, 22-летний водитель за рулем автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь по автобусной полосе, влетел в автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находилась 47-летняя женщина.

ДТП произошло со стороны улицы Вознесенский тракт в направлении улицы Аделя Кутуя.

В результате столкновения автомобиль Volkswagen Polo перевернуло на крышу, водитель получил многочисленные ушибы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

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