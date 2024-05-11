В Казани легковушка на зебре сбила девушку-подростка

Сегодня вечером в Приволжском районе Казани водитель легковушки сбил девушку, которая переходила дорогу. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, на улице Комиссара Габишева 22-летний водитель «Лада» 14-й модели не уступил дорогу и совершил наезд на 17-летнюю девушку-пешехода.

«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы различной степени тяжести, после оказания медицинской помощи отпущен из медицинского учреждения», – сообщил врио начальника отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции УМВД по Казани капитан полиции Ленар Гилмутдинов.