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Происшествия
19 июля 2022  14:18
Полина Шевчук

В Казани легковушка на скорости задела грузовик и вылетела в кювет, один человек погиб

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В Казани легковушка на скорости задела грузовик и вылетела в кювет, один человек погиб
Елена Саляхова

Страшное ДТП произошло сегодня около полудня на улице Химическая в Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель легковушки KIA, по предварительным данным, превысил скорость, столкнулся с грузовым автомобилем «ГАЗель», от чего машина вылетела в кювет. По словам очевидцев, иномарка несколько раз перевернулась.

 

Фото: © Елена Саляхова

«В результате ДТП погиб один человек. Еще один пострадавший с различными травмами был доставлен в больницу. На месте работают инспекторы ДПС, обстоятельства аварии устанавливаются», – уточнили в ГИБДД Казани.
 

 

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