В Казани легковушка на скорости задела грузовик и вылетела в кювет, один человек погиб

Елена Саляхова

Страшное ДТП произошло сегодня около полудня на улице Химическая в Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель легковушки KIA, по предварительным данным, превысил скорость, столкнулся с грузовым автомобилем «ГАЗель», от чего машина вылетела в кювет. По словам очевидцев, иномарка несколько раз перевернулась.

Фото: © Елена Саляхова

«В результате ДТП погиб один человек. Еще один пострадавший с различными травмами был доставлен в больницу. На месте работают инспекторы ДПС, обстоятельства аварии устанавливаются», – уточнили в ГИБДД Казани.

