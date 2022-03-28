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Происшествия
28 марта 2022  15:57
Полина Шевчук

В Казани легковушка на скорости врезалась в столб, водитель погиб

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В Казани легковушка на скорости врезалась в столб, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло сегодня днем на трассе М7 между Займище и Юдино. 

 

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, на улице Товарная 40-летний водитель автомобиля «Лада Калина», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в столб.

 

Фото: ©  Госавтоинспекция Казани

«В результате ДТП водитель от полученных травм скончался. На месте работают инспекторы ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются», – уточнил врио начальника отдела ГИБДД Казани Никита Жирнов.
 

#врезался в столб #смертельное дтп #ГИБДД Казани
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