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Ру Тат
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Происшествия
25 января 2022  17:36
Павел Климчак

В Казани легковушка на перекрестке сбила 11-летнего мальчика на зебре

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Сегодня в районе трех часов дня на перекрестке улиц Ибрагимова и Волгоградской 51-летний водитель авто Volkswagen во время поворота направо сбил 11-летнего школьника, который переходил дорогу на зеленый свет. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в городской Госавтоинспекции.

 

Фото: Госавтоинспекция Казани

«В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Госавтоинспекция Казани обращается ко всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД», – сообщила инспектор отделения пропаганды Госавтоинспекции Казани Анна Миронова.

#сбили ребенка #ДТП
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