В Казани легковушка на перекрестке сбила 11-летнего мальчика на зебре

Сегодня в районе трех часов дня на перекрестке улиц Ибрагимова и Волгоградской 51-летний водитель авто Volkswagen во время поворота направо сбил 11-летнего школьника, который переходил дорогу на зеленый свет. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в городской Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Казани

«В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Госавтоинспекция Казани обращается ко всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД», – сообщила инспектор отделения пропаганды Госавтоинспекции Казани Анна Миронова.