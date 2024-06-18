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Новости Татарстана и Казани
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В Казани легковушка на большой скорости влетела под фуру, пострадали два человека
В Казани утром произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как рассказали «Татар-информу» очевидцы аварии, столкновение произошло на пересечении проспекта Победы и Оренбургского тракта.
По предварительным данным, легковушка на большой скорости влетела в прицеп фуры. Из-за мощного удара капот иномарки был полностью смят.
С места ДТП врачи увезли двух пострадавших. Чтобы достать одного из них, спецслужбам пришлось вскрывать разбитый автомобиль.
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