В Казани «Лада» влетела в припаркованную фуру, пассажирка погибла на месте

В Казани произошло смертельное ДТП с легковушкой и фурой.

Как сообщил «Татар-информу» командир полка ДПС Казани Михаил Савин, по предварительным данным водитель «Лады Калины» не выбрала безопасную скорость и столкнулась со стоящим у обочины большегрузом.

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В результате 32-летняя девушка-пассажир легкового автомобиля скончалась на месте от полученных травм.