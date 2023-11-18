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Руc Тат
Происшествия 18 ноября 2023 19:41

В Казани «Лада» влетела в припаркованную фуру, пассажирка погибла на месте

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В Казани произошло смертельное ДТП с легковушкой и фурой.

Как сообщил «Татар-информу» командир полка ДПС Казани Михаил Савин, по предварительным данным водитель «Лады Калины» не выбрала безопасную скорость и столкнулась со стоящим у обочины большегрузом.

Фото: © Соцсети

В результате 32-летняя девушка-пассажир легкового автомобиля скончалась на месте от полученных травм.

#смертельное дтп
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