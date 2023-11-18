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Новости Татарстана и Казани
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В Казани «Лада» влетела в припаркованную фуру, пассажирка погибла на месте
В Казани произошло смертельное ДТП с легковушкой и фурой.
Как сообщил «Татар-информу» командир полка ДПС Казани Михаил Савин, по предварительным данным водитель «Лады Калины» не выбрала безопасную скорость и столкнулась со стоящим у обочины большегрузом.
В результате 32-летняя девушка-пассажир легкового автомобиля скончалась на месте от полученных травм.
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