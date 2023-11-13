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В Казани «Лада» влетела в дерево, водитель погиб на месте
В на улице Мира в Казани произошло смертельное ДТП, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.
Авария произошла сегодня напротив дома №6.
По предварительной информации, водитель «Лады» влетел в бордюр, после чего машина на большой скорости врезалась в дерево.
Личность автовладельца устанавливают правоохранители. На вид мужчине около 30 лет. Он скончался на месте от полученных травм.
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