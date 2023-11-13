В Казани «Лада» влетела в дерево, водитель погиб на месте

В на улице Мира в Казани произошло смертельное ДТП, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла сегодня напротив дома №6.

По предварительной информации, водитель «Лады» влетел в бордюр, после чего машина на большой скорости врезалась в дерево.

Личность автовладельца устанавливают правоохранители. На вид мужчине около 30 лет. Он скончался на месте от полученных травм.