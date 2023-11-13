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Руc Тат
Происшествия 13 ноября 2023 19:57

В Казани «Лада» влетела в дерево, водитель погиб на месте

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В на улице Мира в Казани произошло смертельное ДТП, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла сегодня напротив дома №6.

По предварительной информации, водитель «Лады» влетел в бордюр, после чего машина на большой скорости врезалась в дерево.

Личность автовладельца устанавливают правоохранители. На вид мужчине около 30 лет. Он скончался на месте от полученных травм.

#смертельное дтп казань
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