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Происшествия 16 декабря 2023 19:07

В Казани «Лада» столкнулась с Audi и врезалась в ограждение, пострадал водитель

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У ЖК «Лесной городок» в Казани произошло ДТП, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель Audi не уступил дорогу и столкнулся с «Ладой», после чего отечественная легковушка врезалась в металлическое ограждение.

В результате водитель «Лады» получил травму грудной клетки и был госпитализирован.

По данному факту возбуждено административное дело.


#дтп в казани
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