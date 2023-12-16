В Казани «Лада» столкнулась с Audi и врезалась в ограждение, пострадал водитель

У ЖК «Лесной городок» в Казани произошло ДТП, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель Audi не уступил дорогу и столкнулся с «Ладой», после чего отечественная легковушка врезалась в металлическое ограждение.

В результате водитель «Лады» получил травму грудной клетки и был госпитализирован.

По данному факту возбуждено административное дело.



