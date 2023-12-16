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Новости Татарстана и Казани
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В Казани «Лада» столкнулась с Audi и врезалась в ограждение, пострадал водитель
У ЖК «Лесной городок» в Казани произошло ДТП, сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель Audi не уступил дорогу и столкнулся с «Ладой», после чего отечественная легковушка врезалась в металлическое ограждение.
В результате водитель «Лады» получил травму грудной клетки и был госпитализирован.
По данному факту возбуждено административное дело.
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