В Казани квартиры у водоемов стоят почти на 40% дороже среднегородских

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В Казани доля возведенных у водоемов домов в среднем составляет 15% от всего рынка. Квартиры в таких локациях стоят на 39% дороже остальных, сообщили «Татар-информу» эксперты сервиса «Циан. Аналитика».

«В Казани, Самаре и Ростове-на-Дону центр города расположен недалеко от набережной, поэтому эти два фактора усиливают друг друга, в результате чего цены в домах вблизи водоемов значительно выше (на рекордные 39-55%). Похожая ситуация в Екатеринбурге, где через центр города протекает река Исеть и устроен городской пруд», – говорится в исследовании.

В столице Татарстана жилые комплексы и одиночные дома расположены вблизи Волги, Казанки и Булака, а также озера Кабан. Квадратный метр на вторичном рынке в таких домах в среднем стоит 255,8 тыс. рублей, а в остальных квартирах на «вторичке» ценник составляет порядка 183,5 тыс. рублей за квадрат.

«Жить на набережной всегда престижно – видовые характеристики и наличие поблизости прогулочных зон становятся одним из главных конкурентных преимуществ. Однако найти такое жилье не так просто – лишь каждая десятая квартира на вторичном рынке в городах-миллионниках находится в доме рядом с водоемом, а объектов с хорошими видовыми характеристиками еще меньше (многие города проектировались так, что на набережных часто строили не жилье, а промышленные предприятия). В результате, цены в домах рядом с водоемами значительно выше среднегородских», – заключила эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская.