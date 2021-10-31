В Казани квартира загорелась, пока хозяин был в магазине

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Короленко поступило в 17.44 по номеру вызова пожарной охраны 101. Возгорание случилось в одной из квартир на третьем этаже.

До прибытия пожарных из дома эвакуировались самостоятельно 20 человек. Огнеборцы установили лестницу к окну горящей квартиры на третьем этаже и в скором времени потушили возгорание.

В результате случившегося никто не пострадал. Как сообщил пожарным хозяин квартиры, он вышел в магазин, а когда вернулся, квартира уже горела. Причину пожара установит Госпожнадзор, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.