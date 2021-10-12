В Казани квадратный метр жилья в новостройках подорожал на 14%

За девять месяцев 2021 года цена квадратного метра в новостройках столицы Татарстана выросла на 14,3%. К такому выводу на основе анализа средней цены продажи квадратного метра по 30 жилым комплексам Казани пришли в агентстве недвижимости «Этажи-Казань».

Средняя стоимость квадратного метра в январе 2021 года составляла 101,4 тыс. рублей, в сентябре этот показатель вырос до 115,9 тыс.

По мнению директора агентства Марата Галлямова, к повышению цены квадратного метра ведет совокупность нескольких факторов.

«Льготная ипотека, субсидированная господдержкой и застройщиками, вызвала спрос на жилье в первом полугодии. Параллельно подорожание материалов и строительно-монтажных работ (из-за нехватки рабочей силы) образовало дефицит новостроек. Застройщики на этом фоне начали поднимать цены, и всё это вылилось на конечного покупателя в виде удорожания квадратного метра», — объяснил ИА «Татар-информ» эксперт рынка недвижимости.

С 1 июля 2021 года в России изменились условия программы льготной ипотеки. Ставка повысилась на 0,5% и составила 7% годовых, а предельная сумма кредита сократилась вдвое — с 6 млн рублей до 3 млн.