В Казани квадратный метр жилья на вторичном рынке подорожал за год на 24%

Стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в Казани составила в сентябре 114 тыс. рублей. Это на 24% больше, чем за год до этого. А с начала года цена за «квадрат» выросла на 12%, в январе он оценивался в среднем в 101 тыс. рублей. Такие данные приводят аналитики агентства недвижимости «ФЛЭТ».

В агентстве отмечают, что рост цен на жилье немного сбавил обороты, однако пока не собирается останавливаться — за последний месяц квадратный метр на вторичном рынке подорожал на 3 тыс. рублей (это на 3% больше по сравнению с августом). Спрос на вторичное жилье до сих пор очень высок. Средняя стоимость таких квартир с начала года выросла на 8% и достигла 6,3 млн рублей. А за год, с сентября по сентябрь, рост составил 23% — то есть средняя стоимость квартир выросла на 1,4 млн рублей.

Причиной роста цен кроется в негласном правиле рынка недвижимости: «вторичка» всегда тянется за «первичкой». Если цены на новостройки растут, то внимание покупателей фокусируется на вторичном рынке, что и подогревает рост цен на нем, поделилась своими наблюдениями с ИА «Татар-информ» директор одного из офисов «ФЛЭТ» Лия Енгуразова.

«Выросли цены на строительные материалы, что опять же спровоцировало рост в цене новостроек, за которыми последовала и „вторичка”. Ждать снижения цен на вторичном рынке в ближайшее время точно не стоит. Стабилизация цен начнется ближе ко II кварталу 2022 года, в апреле», — отметила эксперт рынка недвижимости.