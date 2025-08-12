В Казани курьер, забиравший деньги для мошенников, получил условный срок

В Казани 22-летний местный житель получил условный срок за мошенничество.

Как рассказали в прокуратуре Татарстана, парень в сентябре прошлого года вступил в сговор с мошенниками.

Он работал курьером — забирал деньги у жертвы, поверившей в схему «безопасного счета».

Таким образом он похитил у обманутого казанца миллион рублей. Через время он полностью возместил ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил.