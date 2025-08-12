news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 августа 2025 16:34

В Казани курьер, забиравший деньги для мошенников, получил условный срок

Читайте нас в
Телеграм

В Казани 22-летний местный житель получил условный срок за мошенничество.

Как рассказали в прокуратуре Татарстана, парень в сентябре прошлого года вступил в сговор с мошенниками.

Он работал курьером — забирал деньги у жертвы, поверившей в схему «безопасного счета».

Таким образом он похитил у обманутого казанца миллион рублей. Через время он полностью возместил ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

11 августа 2025
Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

11 августа 2025