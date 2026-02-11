news_header_top
Происшествия 11 февраля 2026 11:33

В Казани курьер сначала пытался скрыться от ГАИ, а затем предъявил фальшивые документы

В Казани курьер пытался скрыться от сотрудников ГАИ, а при задержании предъявил фальшивые документы.

Как сообщают в Госавтоинспекции Казани, курьера заметили во время традиционного рейда, направленного на пресечение нарушений водителями электровелосипедов. Нарушитель проигнорировал требование инспекторов остановиться и попытался уехать. Его догнали и задержали.

При проверке личных данных курьер сначала показал полицейским не свои данные через экран телефона. Тем не менее затем ему пришлось показать свой настоящий паспорт.

Курьера могут привлечь к ответственности за неповиновение сотруднику полиции и нарушение ПДД.

Всего за время рейда проверили 72 доставщика. На 20 из них составили протоколы.

#гаи #курьер #штрафы за нарушение пдд
