В Казани курьер позвал клиентку на свидание, а после отказа стал позорить ее в интернете

Казанскому курьеру понравилась одна из клиенток, и он начал ее преследовать. Не перенеся отказа, парень начал создавать фейковые анкеты от имени девушки на сайтах знакомств и предлагать от ее лица интим-услуги. Об этом «Татар-информу» рассказал адвокат девушки Адель Хайдаршин.

«В середине октября девушка получила доставку от крупного маркетплейса. Посылку привез курьер, девушка ему понравилась, и он начал регулярно писать ей с предложением сходить на свидание. Она ему отказала, а после короткой переписки заблокировала», – рассказал адвокат.

Фото: © личный архив

В отместку парень создал анкету девушки в сервисе для знакомств и указал, что она готова оказывать интимные услуги за деньги. Когда сервис подтвердил регистрацию, отвергнутый курьер анонимно отправил скриншот девушке с подписью «Жди заказов вечером».

Стоит отметить, что на обнаженных фотографиях в анкете не та девушка, о которой идет речь. «Поклонник» нашел в интернете обнаженные фото похожей девушки и поставил их на фейковой странице рядом с ее настоящими фотографиями.

Фото: © личный архив

«Вместе с моей клиенткой мы обратились в поддержку сайта для знакомств и добились удаления фейковой страницы. В таких ситуациях, если в сети есть информация, которая порочит честь, достоинство или деловую репутацию человека, ее можно будет удалить в судебном порядке. Можно обратиться в суд и взыскать компенсацию морального вреда. В судебном порядке можно обязать интернет-ресурс удалить информацию о человеке», – объяснил адвокат Адель Хайдаршин.

Он отметил, что подобное поведение курьера подпадает под статью Уголовного кодекса.

«Мы планируем написать заявление в полицию и будем добиваться возбуждения уголовного дела. Наказание в этом случае до двух лет лишения свободы. Помимо этого, с человека можно взыскать компенсацию. Конкретно за "сталкеринг" или слежку по нашему законодательству ответственности нет. Ближайшая схожая статья УК РФ на эту тему – это нарушение неприкосновенности частной жизни, но в этом случае речь идет о клевете», – подытожил он.