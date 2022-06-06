В Казани курьер с ножом напал на супружескую пару у них дома

В отдел полиции «Вишневский» в Казани поступило сообщение, что в квартире одного из домов по улице Петербургская в Казани неизвестный напал с ножом на семейную пару. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УМВД России по РТ.

На месте полицейские выяснили, что в квартиру пришел курьер в маске под предлогом передать посылку мужчине. Он стал угрожать супругам ножом и требовать телефон. Забрав сотовый, злоумышленник скрылся. Семейная пара обратилась за помощью к медикам.

По данному факту возбуждено уголовное дело «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Полицейские устанавливают личность нападавшего.

