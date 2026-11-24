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В Казани приобрели самое дорогостоящее ювелирное украшение во время «Черной пятницы». Чек самой крупной покупки в столице Татарстана составил 539 996 рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе бренда Sokolov.

На втором месте оказался Санкт-Петербург, где самая дорогая покупка обошлась в 523 996 рублей. Тройку замыкает Москва с чеком 484 198 рублей. Также в топ-5 вошли Тюмень – 331 196 рублей и Екатеринбург – 209 207 рублей.

При этом средний чек покупок ювелирных изделий в Казани превысил 7 тыс. рублей, в то время как в целом по России этот показатель составил 6 997 рублей. Чаще всего покупки во время распродажи совершали жители столицы РТ в возрасте 29–39 и 40–50 лет.