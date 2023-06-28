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В Казани крупнейшая площадка для заклания животных организована в мечети «Казан нуры»
Крупнейшая площадка для заклания жертвенных животных на Курбан-байрам организована в Казани на территории мечети «Казан нуры». За три дня, которые будет длиться мусульманский праздник, сюда завезут 2 тыс. баранов. Для их продажи оборудованы 28 загонов.
Всего по всей Казани действуют 17 таких площадок, где можно не только приобрести животное, но и забить его по всем правилам и разделать на мясо.
По словам имама мечети Ирека хазрата Усманова, все животные прошли сертификацию.
«Всё проходит проверку через имама-хатыба. Хозяйства, фермы должны быть проверены санитарно-эпидемиологическими организациями. Не должно быть особей больных, слабых, с какими-то изъянами. С большинством поставщиков мы работаем каждый год», — рассказал Ирек хазрат.
По канонам религии, одна треть жертвенного мяса раздается нуждающимся. В мечети «Казан нуры» предусмотрена возможность после разделки мяса оставить часть его как пожертвование.
Площадки для заклания животных на Курбан-байрам в Казани организованы также при мечетях «Апанай», «Тынычлык», «Гадель», «Аль-Марджани», «Ризван», «Билал», «Коддус», «Иман нуры», «Биста Нуры Габделгаллям», «Салихжан», «Фатиха», «Маулид», «Ахмадзаки», «Рамазан», «Раджаб» и в комплексе «Курбан Байрам».
Сегодня, 28 июня, мусульмане Татарстана встретили один из главных исламских праздников — Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Праздничный намаз в Казани, в новой мечети «Ал Тан» имени Габдрахима Утыза Имяни, мусульмане совершили под руководством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.
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