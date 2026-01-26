news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 26 января 2026 13:25

В Казани кровельщик разбился насмерть, инженер по охране труда предстанет перед судом

Читайте нас в
Телеграм

В Казани плотник-кровельщик разбился насмерть, после того, как вышел на работу без инструктажа по технике безопасности.

По информации Прокуратуры Татарстана, минувшим летом 40-летний мужчина, отвечавший за производственную безопасность, допустил к работе кровельщика, не обучив его технике безопасности при работе на высоте и использованию средств индивидуальной защиты.

Во время ремонта люка на крыше многоквартирного дома, рабочий упал с высоты порядка двух метров и от полученных травм погиб на месте.

Свою вину ответственный за технику безопасности отрицает, он помещен под подписку о невыезде. Дело в ближайшее время рассмотрит Приволжский районный суд Казани.

#Техника безопасности #падение с высоты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ай былбылым»: когда и как появился хит на все времена

«Ай былбылым»: когда и как появился хит на все времена

25 января 2026
Россияне смогут предъявлять «цифровой паспорт» в салонах связи и больницах

Россияне смогут предъявлять «цифровой паспорт» в салонах связи и больницах

25 января 2026