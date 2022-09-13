Казанская «КРК групп» выплатила более миллиона долгов по зарплате

Две казанские организации – «КРК групп» и «Завод ЖБИ» — выплатили своим сотрудникам долги по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Минтруд РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», – сказано в сообщении.

В ходе проведенной работы по погашена задолженность по заработной плате в организациях Казани. Так, «КРК групп» выплатило 12 работникам более 1 млн рублей, а «Завод ЖБИ» – 41 тыс. рублей одном сотруднику.