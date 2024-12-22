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В Казани Красный Крест и «Росплазма» запустили движение «Донорская семья БРИКС»
Татарстанское региональное отделение Российского Красного Креста совместно с филиалом «Росплазмы» в Казани запустили движение «Донорская семья БРИКС». В донорство плазмы вовлекли иностранных граждан, проживающих в Татарстане.
«Донорами стали студенты-иностранцы из Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, среди которых граждане Индии, Бразилии, Египта, Ливана, Ирака, Пакистана, Сирии и Эквадора. Многие из них с восхищением узнали о возможности стать донорами в России и поставили перед собой цель получить звание „Почетного донора России”», – сообщили «Татар-информу» в донорском центре «Росплазма» Казани.
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