В Казани краснокнижные соколы-балобаны стали многодетной парой

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

В Казанском зооботаническом саду рекордное пополнение – соколы-балобаны, привезенные в ходе проекта реинтродукции краснокнижных птиц Минэкологии РТ, дали потомство. Три птенца подросли, еще восемь находятся в инкубаторе, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Три птенца краснокнижного сокола-балобана появились на свет в этом году, и это не предел – на искусственной инкубации сейчас находятся еще восемь. Сами птицы-родители были доставлены в зооботсад в рамках проекта по восстановлению Волжско-Камской популяции, который с 2023 года реализует Министерство экологии Республики Татарстан», – рассказали в пресс-службе.

В конце марта орнитологи обнаружили в гнездах первые яйца. Учитывая, что зооботсад находится в центре шумного города, специалисты приняли решение изъять кладку для искусственной инкубации. Это стандартная практика, позволяющая избежать потери потомства из-за стресса. 8 апреля у одной из пар забрали три яйца, подложив в гнездо муляжи.

В начале мая птенцы появились на свет. Вес новорожденных составлял 33-34 грамма. Первые дни орнитологи кормили малышей 8 раз в сутки, каждые два часа, измельчая корм. Чтобы вырастить настоящих хищников, специалисты имитировали звуки родителей и касались клювиков пинцетом – так у птенцов «включались» природные инстинкты.

15 мая окрепших 12-13-дневных соколят вернули к родителям. К этому моменту их масса достигала 265-295 граммов. Мать приняла сразу, самцу потребовалось больше времени, чтобы осознать новый статус, но в итоге он начал кормить их наравне с самкой.

«Совсем скоро подросшие соколята поедут на новое место жительства – в том числе и заповедные территории, где будут постепенно адаптироваться к условиям дикой природы. В этом году по поручению Рустама Нургалиевича мы масштабируем проект. Птицы будут выпущены сразу на двух участках – это на Саралинском участке Волжско-Камского заповедника и уже традиционно в Камско-Устьинском районе», – отметила заместитель министра экологии Ольга Манидичева.