В Казани уборку улиц от снега будут контролировать с помощью навигационной системы

В Казани работа снегоуборочной техники в зимний период будет контролироваться с помощью навигационной системы, в текущем году ее доработали для повышения качества сигнала и получения оперативных данных. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства города Альберт Ибрагимов.

«Для этого дорожные службы перешли на единого оператора и установили на машины дополнительные датчики. В систему внесли маршруты уборки дорог с полным охватом улиц. Маршруты разбиты на три сценария: первый — для штатного снегопада, второй — для снегопада средней интенсивности и третий — для чрезвычайных ситуаций», — отметил докладчик.

По словам Ибрагимова, система позволит отслеживать, на какие улицы еще не заходили с уборкой, где она была проведена недостаточно качественно, какие локации требуется убирать более интенсивно. На основании полученной информации подрядные организации смогут оперативно корректировать графики работ.

«Жители смогут и сами контролировать качество уборки дорог, обращаясь с предложениями к администрациям районов, а также оставляя замечания в системе „Народный контроль“ и в социальных сетях», — уточнил спикер.