В Казани артисты выступили перед военными со сцены, смонтированной на «КАМАЗе»

Сегодня в одной из воинских частей, дислоцированных в Татарстане, прошла концертная программа в честь празднования 77-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. Программу представили артисты Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Специально для творческой группы сцена была смонтирована на грузовом автомобиле «КАМАЗ».

В исполнении лауреатов международных фестивалей Рамиля Айметдинова, Екатерины Ипполитовой, Михаила Урецкого, Айдара Сулейманова, Камилы Алескеровой и других прозвучали песни военных лет и лучшие образцы эстрадного искусства. Не обошлось и без татарских композиций, таких как «Боркет турында жыр». Украшением программы стало выступление театра танца «Дорога из города».

«В этих песнях заложен культурный код, оставленный нашими дедами и прадедами. На них основана мощь нашей армии. Те, кто погиб за нас в Великой Отечественной войне, должны знать, что их жертва была не напрасной. Что мы помним о их героизме и раздуемся Победе, доставшейся нам огромной ценой. Движение „Созвездие” стоит на страже этой памяти», — подчеркнул генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», руководитель арт-резиденции Дмитрий Туманов.

Со вступительными словами в этот день выступили капитан второго ранга Константин Золотов и капитан третьего ранга Григорий Прогулов.

Фото предоставлено пресс-службой театра

Проведение благотворительных программ в честь празднования Дня Победы для фестивального движения и Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» стало традиционным делом. Только вчера в стенах театра отгремела программа с участием лауреатов и победителей фестиваля этого года для советов ветеранов Кировского, Московского и Приволжского районов Казани. Воспитанники «Созвездия-Йолдызлык» традиционно во всех районах республики дают концерты, приуроченные ко Дню Победы.

Кроме того, каждый юбилейный год со Дня Победы в Великой Отечественной войне проект посвящает свои мероприятия этой дате. Яркие творческие номера артисты движения демонстрируют и на традиционных концертах летней смены фестиваля в Крыму для ветеранов-подводников, офицеров и матросов Черноморского флота России.