В Казани Комитет земельных и имущественных отношений переехал в новое здание

Комитет земельных и имущественных отношений казанского исполкома переехал в новое здание в Приволжском районе города. Прием граждан будет осуществляться по адресу: Роторная, №1.

Как сообщает пресс-служба мэрии, отделения в доме №5 по улице Груздева и в здании №52/7 по Баумана перестали работать.