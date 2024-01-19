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Общество 19 января 2024 12:40

В Казани Комитет земельных и имущественных отношений переехал в новое здание

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Комитет земельных и имущественных отношений казанского исполкома переехал в новое здание в Приволжском районе города. Прием граждан будет осуществляться по адресу: Роторная, №1.

Как сообщает пресс-служба мэрии, отделения в доме №5 по улице Груздева и в здании №52/7 по Баумана перестали работать.

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