В Казани площадка MOÑ представила инклюзивный спектакль петербургского режиссера

Владимир Васильев

Театральная площадка MOÑ представила премьерный спектакль – «Коллекционеры» петербургского режиссера Александра Савчука.

«Коллекционеры» — инклюзивный спектакль. В нем актеры делятся со зрителями своими историями, некогда действительно случившимися с ними.

Фото: © Владимир Васильев

Вопреки ожиданиям, здесь нет места сюжетам с интригующей завязкой и яркой кульминацией. Это вырванные страницы из повседневной жизни каждого из них. Те самые байки, пришедшиеся «к слову», которые мы рассказываем на посиделках с друзьями или в кругу семьи.

«Как правило, в спектаклях на первый план стараются вытащить некую проблему, поразмышлять на злобу дня. Но в поисках чего-то вечного и глобального, мы перестаем замечать краткие моменты нашей жизни, которые я называю моментами полноты бытия. Нашей задачей было вспомнить такие истории, в которых, на первый взгляд, нет ничего примечательного. Но которые определяют и наполняют нас», — рассказал режиссер.

Фото: © Владимир Васильев

Через эти краткие истории, участники вместе со зрителями размышляют над, казалось бы, простыми, но вместе с тем такими сложными вещами: кто они – друзья и из чего состоит дружба? Являемся ли мы теми, кем считает нас окружение или нас определяют наши намерения? Достаточно ли самого малого для истинного счастья?

По словам Александра Савчука, свои истории участники действия облачали в импровизационные монологи самостоятельно.

«Моя задача состояла только в том, чтобы настроить их на верный лад, помочь им раскрыться в этих историях, проживать их», -— пояснил Савчук.

Фото: © Владимир Васильев

Основной актерский «костяк» спектакля составили студенты школы «Инклюзион Казань». Их сокровенные монологи поддерживались музыкальным ансамблем «Незами», который чутко вписывал импровизационные мотивы в повествовательную канву.

Охватывая постановку в целом, одна из участниц определила «Коллекционеров» как ожерелье историй. И действительно, нанизывая свою самую заветную жемчужину, каждый участник действия внес свою лепту в создание уникального ожерелья теплых, забавных, местами грустных, но таких душевных воспоминаний.

Фото: © Владимир Васильев

Повторный премьерный показ спектакля «Коллекционеры» состоится сегодня в 19.00. После постановка войдет в репертуар театральной площадки MOÑ.